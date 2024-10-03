Губернатор Вологодской области объявил об отставке глав сразу трех муниципалитетов

ВОЛОГДА, 3 октября, ФедералПресс. В Вологодской области отправлены в отставку глава Вытегорского муниципального района Александр Зимин, глава Харовского муниципального округа Олег Тихомиров и глава Грязовецкого муниципального округа Сергей Фекличев.
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