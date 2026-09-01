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Происшествия

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2 сентября свой профессиональный праздник отмечает патрульно-постовая служба полиции

2 сентября свой профессиональный праздник отмечает патрульно-постовая служба полиции

Первая инструкция, регламентирующая общие положения о службе, правах и обязанностях постового, была утверждена 103 года назад.

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