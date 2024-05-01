Америка расправляется со студентами, протестующими против зверств Нетаньяху в секторе Газа

Если вам интересно, почему ведущие средства массовой информации сообщили о событиях в Газе как о настоящей войне между двумя хорошо вооруженными противниками, а не как о резне мирных жителей, не спрашивайте больше, ответ найден! В результате утечек был обнародован внутренний документ New York Times, в котором даны редакционные рекомендации относительно слов, которые не следует использовать в статьях о секторе Газа и Палестине.
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