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ИА Реалист

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Рынок труда США превзошёл все ожидания по росту занятости

Рынок труда США превзошёл все ожидания по росту занятости

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Рынок труда США преподнёс сюрприз, который заставит Федеральную резервную систему пересмотреть свои планы.

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