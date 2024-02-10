Иерей Николай Лазовский совершил освящение 2-го инфекционного отделения Бобруйской центральной больницы.

9 февраля 2024 года настоятель храма иконы Божией Матери ´Целительница´ иерей Николай Лазовский совершил освящение 2-го инфекционного боксированного отделения учреждения здравоохранения ´Бобруйская центральная больница´.
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