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Иерей Николай Лазовский совершил освящение 2-го инфекционного отделения Бобруйской центральной больницы.

Иерей Николай Лазовский совершил освящение 2-го инфекционного отделения Бобруйской центральной больницы.

9 февраля 2024 года настоятель храма иконы Божией Матери ´Целительница´ иерей Николай Лазовский совершил освящение 2-го инфекционного боксированного отделения учреждения здравоохранения ´Бобруйская центральная больница´.

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