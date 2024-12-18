В уральском управлении Ростехнадзора задержаны пять человек по делу о взятках

Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и СК России были задержаны трое работников уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также два руководителя коммерческих компаний по делу о взятках на сумму не менее 5,7 млн рублей.