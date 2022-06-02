За сутки в Челябинской области заболели 103 человека

А медики прогнозируют новый всплеск заражений. По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки в регионе выписались по выздоровлению после перенесенного ковида 80 человек.
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