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За сутки в Челябинской области заболели 103 человека

За сутки в Челябинской области заболели 103 человека

А медики прогнозируют новый всплеск заражений. По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки в регионе выписались по выздоровлению после перенесенного ковида 80 человек.

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