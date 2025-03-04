🇺🇦Ничего необычного, просто боевики-камикадзе ВСУ разбирают снаряд👌 "Сейчас еб*нет, ничего страшного у меня есть запасной" #ВСУ #ЗСУ #Снаряд #Украина #СВО.
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🇺🇦Ничего необычного, просто боевики-камикадзе ВСУ разбирают снаряд👌 "Сейчас еб*нет, ничего страшного у меня есть запасной" #ВСУ #ЗСУ #Снаряд #Украина #СВО.
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