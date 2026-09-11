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«Закат гегемонии»: в Британии заявили, что после окончания СВО РФ станет сверхдержавой

«Закат гегемонии»: в Британии заявили, что после окончания СВО РФ станет сверхдержавой

После окончания специальной военной операции на Украине Россия станет экономической сверхдержавой. Такую точку зрения озвучил британский политик, блогер и писатель Джордж Геллоуэй.

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