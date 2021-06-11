“Отдайте нам все деньги и кабинеты!”

В общем, дорогие друзья, Навальный присел в колонию ИК-2, Любовь Соболь в знак солидарности присела на своего оператора, Леонид Волков уехал проживать в вильнюсских аппартаментах и всё тише вещает (младший) Гудков, хоть и делает вид, что здоров.