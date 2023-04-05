Закон, порядок, государство

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В Смоленске торжественно вручили российские паспорта гражданам, прибывшим из ЛНР и ДНР

Сегодня в отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Смоленску состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданам, решившим принять гражданство Российской Федерации и обратившимся с заявлениями о приеме в упрощенном порядке.

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