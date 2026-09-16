Под Екатеринбургом фура несла ограждение и повисла на мосту

В Кушвинском районе Свердловской области устанавливают обстоятельства ДТП с участием грузовика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Рособоронэкспорт...
- Токаев в преддвер...
- Трамп заявил, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым