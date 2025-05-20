В брянских грибах обнаружили удвоенную дозу цезия-137

В Климовском районе специалисты выявили в домашних заготовках повышенный уровень радиации. Жителям советуют отказаться от даров леса — в некоторых случаях «тихая охота» может обернуться настоящей угрозой здоровью.
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