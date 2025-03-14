Песков: решение ЕСПЧ по Одессе — это запоздалый «проблеск здравого смысла»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать Украину виновной за ситуацию в Одессе 2 мая 2014 года выглядит как очень запоздалый проблеск здравого смысла.
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