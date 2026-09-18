Народный фронт передал ДНР 50 автомобилей и военное оборудование

Народный фронт и администрация ДНР предоставили мобильным огневым группам 50 автомобилей и необходимое оборудование, включая тепловизоры и дрон-детекторы, для защиты республики.
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