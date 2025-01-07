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Китай

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МИД КНР: ШОС открыла совершенно новую страницу в истории международных отношений

Пекин, 6 января /Синьхуа/ -- Шанхайская организация сотрудничества /ШОС/ творчески выдвинула и постоянно претворяет в жизнь "Шанхайский дух", который превзошел такие устаревшие концепции, как столкновение цивилизаций, менталитет холодной войны и игра с нулевой суммой, а также старую практику по созданию "узких кругов", открыв совершенно новую страницу в истории международных отношений.

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