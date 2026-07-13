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Русская весна

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Более 2000 БПЛА: Россия готовит массированную атаку дронами по Киеву и Одессе

Более 2000 БПЛА: Россия готовит массированную атаку дронами по Киеву и Одессе

Россия уже перебросила более 2000 БПЛА на позиции запуска и готовится к массированной атаке, в том числе по Киеву и Одессе, сообщают мониторы.

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Комментарии
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Тамара Кукушкина
Ребята,будем ждать этих ударов!
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