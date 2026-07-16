На Украине с удивлением начинают открывать для себя новую Россию

Сегодня утром инженер Мыкола совершил открытие века. Спустя пять минут он открыл второе Изображение сгенерировано ИИ Хотя и принято считать, что шароварное панство необучаемое, закосневшее в древних своих стереотипах и неспособное развиваться как общество, иногда происходит нечто такое, что разрушает сие убеждение.