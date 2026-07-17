Международный джазовый фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге 20-26 июля 2026 года

20-26 июля в Санкт-Петербурге пройдет Международный джазовый фестиваль. В 2026 году в его рамках более 600 ведущих музыкантов из России и зарубежных стран представят свои лучшие джазовые программы и дадут более 170 концертов.
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