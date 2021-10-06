ПРОНЬКО: "ОШИБКА ПРИВЕЛА К КРАХУ, СТАРИКИ ОСТАЛИСЬ КРАЙНИМИ"

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаПРОНЬКО: "ОШИБКА ПРИВЕЛА К КРАХУ, СТАРИКИ ОСТАЛИСЬ КРАЙНИМИ"ФОТО: OLEG ELKOV / SHUTTERSTOCK ЮРИЙ ПРОНЬКО Часто российские чиновники совершают ошибки из-за своего пофигизма или лени.Вернуться к статье93НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь Сипкинчто горевать, народ недавно сам выбрал своих депутатов. они и стараются, некого винить. все эти годы ничему не учат население- 4 года их давят законами и 2 месяца до выборов ублажают. народу такой мазохизм нравится.Сергей РоссиНарод ссылается на то, что при Иване Грозном было хужеВладимир Соколовс чего вы решили, что народ выбрал?ИТИгорь Тихонов"Да здравствует наша родная, любимая партия "Единая (???) Россия" - вдохновитель и организатор всех наших славных побед и свершений! - бурные, продолжительные аплодисменты, зал встает, слышатся крики "Ура!!!"... И тут Иван Иванович открыл глаза и с грустью подумал, что нужно еще купить сегодня батон и картошки, а до пенсии еще 3 дня, а в кошельке, после вечернего подсчета, обнаружилось 27 руб. и 31 коп...Геннадий РостовскийТы живёшь, выживая... Геннадий Ростовский * * * Ты живёшь, выживая, почти ни на что не надеясь, Зная – лучше не будет. Хуже – может вполне. Ну а если надежду, как бальное платье, наденешь,- Грубо снимут и в клочья порвут на родной стороне. Нет, не будет ни принца, ни рыцаря, ни завалящего Муженька, у которого хобби – гараж и диван. День грядущий украли. Оставили день настоящий, Где цветов не дождёшься, где буйно цветёт лишь бурьян. Вот уже и здоровье сдаёт потихоньку. А денег До получки нескорой, как видно, не хватит опять. Вся неделя - один грязно-серый сплошной понедельник. Вся-то радость - на кухне с подругой чаёк погонять. Завтра первый снежок в зелень сосен уляжется лёгкою проседью. И дохнёт холодком с терпеливых озябших полей. Чуть вздохнёшь застилая постель на ночь чистою простынью. Может, утро и вправду мудрее, чем вечер, но не веселей. Пусть приснится тебе Что-то чистое, юное, ясное Из тех прожитых лет, когда так окрылённо жилось. Но не очень счастливое пусть И не очень прекрасное, Чтоб не стала подушка Солёной и влажной от слёз.Семенков АлександрПродолжайте молиться на Путина и Мишустина, милые мои, им ненужные (кто ещё не понял) пенсионеры. С учётом приведённых в статье данных, очень многие из вас кто участвовал в в последних выборах, не доживут до следующих, а ведь могли бы. Печально!!! С возвращением Топилина к непосредственному участию в пенсионном законодательстве, этот процесс, скорее всего, ускориться. Зато видно этим руководителям "баба с возу, кобыле легче". Да хранит всех нас Господь!!!Татьяна БраунПронька, перестань ныть за стариков и переворачивать все с ног на голову. Почему не написал о причине снижения кол-ва пенсионеров? Или из твоего нытья априори уменьшение-уход из жизни? То есть подтягиваете вместе с Сипкиным, что несчастные пенсионеры пачками уходят из жизни.===Лучше озаботьтесь вопросом как вытащить теневую зарплату, котораякак аз может повлиять на увеличение страховых взносов. А? Или нет? Вопрос слишком сложный для вас-понять не получится, требуется конкретное решение.Сергей РоссиТанюшка-хохотушка. Да хоть в лоб, хоть по лбу. )) Еще не понятно, что ли, что общество поделено на две неравные части, одна та, которая производит материальные блага, и часть, которая их потребляет. Вот и всё.NNataНадо пенсии "неприкасаемых" получающих в настоящее время, привести к размеру средней по государству. И , о чудо! Появится свободная хорошая сумма. для которой найдется применение, без напряга бюджета. И что главное, эта сумма станет постоянной в бюджете .Комментировать
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