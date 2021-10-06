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ПРОНЬКО: "ОШИБКА ПРИВЕЛА К КРАХУ, СТАРИКИ ОСТАЛИСЬ КРАЙНИМИ"

ПРОНЬКО: "ОШИБКА ПРИВЕЛА К КРАХУ, СТАРИКИ ОСТАЛИСЬ КРАЙНИМИ"

ФОТО: OLEG ELKOV / SHUTTERSTOCK ЮРИЙ ПРОНЬКО Часто российские чиновники совершают ошибки из-за своего пофигизма или лени.

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Игорь Сипкин
что горевать, народ недавно сам выбрал своих депутатов. они и стараются, некого винить. все эти годы ничему не учат население- 4 года их давят законами и 2 месяца до выборов ублажают. народу такой мазохизм нравится.
Сергей Росси
Народ ссылается на то, что при Иване Грозном было хуже
Владимир Соколов
с чего вы решили, что народ выбрал?
Игорь Тихонов
"Да здравствует наша родная, любимая партия "Единая (???) Россия" - вдохновитель и организатор всех наших славных побед и свершений! - бурные, продолжительные аплодисменты, зал встает, слышатся крики "Ура!!!"... И тут Иван Иванович открыл глаза и с грустью подумал, что нужно еще купить сегодня батон и картошки, а до пенсии еще 3 дня, а в кошельке, после вечернего подсчета, обнаружилось 27 руб. и 31 коп...
Геннадий Ростовский
Ты живёшь, выживая... Геннадий Ростовский * * * Ты живёшь, выживая, почти ни на что не надеясь, Зная – лучше не будет. Хуже – может вполне. Ну а если надежду, как бальное платье, наденешь,- Грубо снимут и в клочья порвут на родной стороне. Нет, не будет ни принца, ни рыцаря, ни завалящего Муженька, у которого хобби – гараж и диван. День грядущий украли. Оставили день настоящий, Где цветов не дождёшься, где буйно цветёт лишь бурьян. Вот уже и здоровье сдаёт потихоньку. А денег До получки нескорой, как видно, не хватит опять. Вся неделя - один грязно-серый сплошной понедельник. Вся-то радость - на кухне с подругой чаёк погонять. Завтра первый снежок в зелень сосен уляжется лёгкою проседью. И дохнёт холодком с терпеливых озябших полей. Чуть вздохнёшь застилая постель на ночь чистою простынью. Может, утро и вправду мудрее, чем вечер, но не веселей. Пусть приснится тебе Что-то чистое, юное, ясное Из тех прожитых лет, когда так окрылённо жилось. Но не очень счастливое пусть И не очень прекрасное, Чтоб не стала подушка Солёной и влажной от слёз.
Семенков Александр
Продолжайте молиться на Путина и Мишустина, милые мои, им ненужные (кто ещё не понял) пенсионеры. С учётом приведённых в статье данных, очень многие из вас кто участвовал в в последних выборах, не доживут до следующих, а ведь могли бы. Печально!!! С возвращением Топилина к непосредственному участию в пенсионном законодательстве, этот процесс, скорее всего, ускориться. Зато видно этим руководителям "баба с возу, кобыле легче". Да хранит всех нас Господь!!!
Татьяна Браун
Пронька, перестань ныть за стариков и переворачивать все с ног на голову. Почему не написал о причине снижения кол-ва пенсионеров? Или из твоего нытья априори уменьшение-уход из жизни? То есть подтягиваете вместе с Сипкиным, что несчастные пенсионеры пачками уходят из жизни.===Лучше озаботьтесь вопросом как вытащить теневую зарплату, котораякак аз может повлиять на увеличение страховых взносов. А? Или нет? Вопрос слишком сложный для вас-понять не получится, требуется конкретное решение.
Сергей Росси
Танюшка-хохотушка. Да хоть в лоб, хоть по лбу. )) Еще не понятно, что ли, что общество поделено на две неравные части, одна та, которая производит материальные блага, и часть, которая их потребляет. Вот и всё.
Nata
Надо пенсии "неприкасаемых" получающих в настоящее время, привести к размеру средней по государству. И , о чудо! Появится свободная хорошая сумма. для которой найдется применение, без напряга бюджета. И что главное, эта сумма станет постоянной в бюджете .

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