4 октября — день трагической гибели новосибирского самолета Ту-154 над Черным морем

4 октября в 10.00 по местному времени самолет вылетел из международного аэропорта Бен-Гурион. На его борту находились 66 пассажиров и 12 членов экипажа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Это Россия, детка...
- Европа наладила в...
- ВИ Как выглядит наст...
..... Там был мой брат Лебединский Сергей Иванович. Царство небесное всем погибшим. А хохлам за это еще аукнется!