Малайзийский лидер рассказал о прорыве в отношениях с Сингапуром

Проект особой экономической зоны Джохор-Сингапур (JS-SEZ) является феноменальным достижением двусторонних отношений Малайзии и Сингапура, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 22 января, сообщает издание Malay Mail.
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