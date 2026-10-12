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Мировое обозрение

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Сводка СВО 13 октября: Освобождены Никольское и Лидино, 225-й полк ВСУ разбит в Запорожской области, Украине предложили перемирие на один день

Сводка СВО 13 октября: Освобождены Никольское и Лидино, 225-й полк ВСУ разбит в Запорожской области, Украине предложили перемирие на один день

Главное в тезисах: Тезис 1: Подразделения группировок «Восток» и «Центр» освободили село Никольское в Запорожской области и село Лидино в ДНР, разбив 225-й штурмовой полк ВСУ.

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