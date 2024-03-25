Одним глазком посмотрим на Сочи 60 лет назад Это фотокопии открыток из сувенирного комплекта 1964 года.
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Одним глазком посмотрим на Сочи 60 лет назад Это фотокопии открыток из сувенирного комплекта 1964 года.