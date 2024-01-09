новгородская область, окрестности Великого Новгорода

на противоположном от Великого Новогорода берегу реки Волхов, находится весьма примечательное место. Хотя, в Новгородской области и просто дороги - весьма примечательны, особенно по ночам) но возвращаясь к реке Волхов - итак, называется то место Рюриково Городище.