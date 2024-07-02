Учёные открыли секрет деформации Млечного Пути: гало тёмной материи слегка сплющено

Международная группа ученых может изменить представления о структуре Млечного Пути по результатам исследования, в котором применила метод «кинематографического» измерения скорости прецессии искривления диска нашей галактики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии