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Перед майскими: цены на мясо для шашлыка пошли в рост — что происходит и чего ждать?

Перед майскими: цены на мясо для шашлыка пошли в рост — что происходит и чего ждать?

Перед майскими: цены на мясо для шашлыка пошли в рост — что происходит и чего ждать? Ирина ВальковаС приближением майских праздников россиян ждет традиционный рост цен на мясо, особенно на свинину, из которой чаще всего готовят шашлык.

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