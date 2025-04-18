Перед майскими: цены на мясо для шашлыка пошли в рост — что происходит и чего ждать? Ирина ВальковаС приближением майских праздников россиян ждет традиционный рост цен на мясо, особенно на свинину, из которой чаще всего готовят шашлык.
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