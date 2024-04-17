Губернатор: ночью средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Орловской области

Над Орловской областью средства ПВО уничтожили БПЛА ВС Украины, заявил глава региона Андрей Клычков. «Ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит вражеский БПЛА», — написал он в Telegram.
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