Эксперты СоюзМаш России обсудили подготовку инженеров-экономистов для машиностроения

В рамках выставки ИННОПРОМ-2024 Свердловское РО СоюзМаш России провело совещание в формате круглого стола на тему «Отраслевая инженерно-экономическая школа – конкурентное преимущество России в достижении технологического суверенитета».
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