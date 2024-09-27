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Исследование показывает связь гиппокампа с контролем сложных движений

Исследование показывает связь гиппокампа с контролем сложных движений

Роль Гиппокампа в Контроле Двигательных Навыков В ходе исследования, проведённого учёными из Университета Бирмингема, была выявлена удивительная роль гиппокампа в контроле таких действий, как почерк, набор текста и воспроизведение музыки.

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