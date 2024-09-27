Исследование показывает связь гиппокампа с контролем сложных движений

Роль Гиппокампа в Контроле Двигательных Навыков В ходе исследования, проведённого учёными из Университета Бирмингема, была выявлена удивительная роль гиппокампа в контроле таких действий, как почерк, набор текста и воспроизведение музыки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии