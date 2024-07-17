Объявлены победители конкурса научной фотографии фестиваля Beaker Street 

Белощекая цапля (Egretta novaehollandiae) в долине Тамар / © James Britton Кокколитофориды — группа одноклеточных планктонных гаптофитовых водорослей, образующих на поверхности известковые пластинки — кокколиты / © Luke Brokensha Ветка, погруженная в окрашенную танином воду.
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