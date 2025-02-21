«Мочи русню и Трампа с нею!». Зе-режим пошёл вразнос: зверства зашкаливают

Ч

Чужестранка

Пропащие люди! Всё время говорят, поют и пишут о смерти! "Ще не вмерла", "бей русьню"! Им это радости и настроения прибавляет? Предали православную церковь! Веру своих предков! Поэтому само небо уже кричит им: будете уничтожены! Ненависть и злоба разрушает всё! Самоубийцы!