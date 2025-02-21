ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Мочи русню и Трампа с нею!». Зе-режим пошёл вразнос: зверства зашкаливают

«Мочи русню и Трампа с нею!». Зе-режим пошёл вразнос: зверства зашкаливают

Политнавигатор В Киеве, и не только, в последнее время стала набирать обороты кампания, которую условно можно назвать «Мочи русню!».

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Комментарии
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Ч
Чужестранка
Пропащие люди! Всё время говорят, поют и пишут о смерти! &quot;Ще не вмерла&quot;, &quot;бей русьню&quot;! Им это радости и настроения прибавляет? Предали православную церковь! Веру своих предков! Поэтому само небо уже кричит им: будете уничтожены! Ненависть и злоба разрушает всё! Самоубийцы!
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7 час.
Elena Guseva
Бешеных собак лечить бесполезно.
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7 час.
Юрий Золотарев
МОЧИТЬ всех вас, гадьё бандероЖОПское! Как мочили гитлеровских фашистов!
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6 час.
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