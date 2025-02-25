Штрафы за заброшенные участки – сенатор Шевченко предупредил о наказании с 1 марта Евгения КомароваС 1 марта россиян начнут штрафовать за заброшенные участки, напомнил сенатор Андрей Шевсенко, возглавляющий комитет по региональной политике в Совфеде.