Штрафы за заброшенные участки – сенатор Шевченко предупредил о наказании с 1 марта Евгения КомароваС 1 марта россиян начнут штрафовать за заброшенные участки, напомнил сенатор Андрей Шевсенко, возглавляющий комитет по региональной политике в Совфеде.
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