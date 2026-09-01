⛈ Какие экстремальные погодные явления чаще всего случаются в Крыму Глава регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая отметила в эфире «Радио Крым», что летом часто бывают градобития.
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