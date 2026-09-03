Старая новая опция. Застройщики Барнаула вновь вернули на рынок квартиры с ремонтом

Квартиры, в которые люди могут заехать и жить, особенно удобны для семей, арендующих жилье Барнаульские застройщики все чаще стали предлагать квартиры с ремонтом.
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