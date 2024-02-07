Расчеты ПТРК «Корнет» уничтожили группу пехоты ВСУ на донецком направлении

Министерство обороны России 7 февраля показало, как подразделению Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск удалось расчетами противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» уничтожить группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Артемовска.
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