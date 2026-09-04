‼️🇺🇦🔥Атака на Киев усиливается: Нанесены удары по авиации в аэропорту «Жуляны» и терминалу «Новой почты» ▪️В Киеве новые пожары разгораются после прилётов, горит авиация в киевском аэропорту, утверждают депутаты Рады.