‼️🇺🇦🔥Атака на Киев усиливается: Нанесены удары по авиации в аэропорту «Жуляны» и терминалу «Новой почты» ▪️В Киеве новые пожары разгораются после прилётов, горит авиация в киевском аэропорту, утверждают депутаты Рады.
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