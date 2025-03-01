Овечкин под ликование толпы сократил отставание от Гретцки до 10 голов

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», в матче против «Тампы-Бэй» забросил 884-ю шайбу, тем самым сократив до 10 отставание от чемпиона мира по голам в НХЛ Уэйна Гретцки.