«Русский танк» Садулаев готов решать вопрос с допуском на ОИ на государственном уровне

В начале года борца не допустили на квалификационный турнир в Баку.фото: wrestrus.ru--> Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, которого называют «русским танком», заявил, что у него пока теплится надежду на участие в Олимпийских играх в Париже, но в случае недопуска готов решать вопрос на государственном уровне.