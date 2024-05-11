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«Русский танк» Садулаев готов решать вопрос с допуском на ОИ на государственном уровне

«Русский танк» Садулаев готов решать вопрос с допуском на ОИ на государственном уровне

В начале года борца не допустили на квалификационный турнир в Баку.фото: wrestrus.ru--> Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, которого называют «русским танком», заявил, что у него пока теплится надежду на участие в Олимпийских играх в Париже, но в случае недопуска готов решать вопрос на государственном уровне.

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