Авария с пьяным водителем

В Кулебаках на перекрестке улиц Ульянова и Маяковского 79-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 при выезде со второстепенной не уступил дорогу внедорожнику Тойоте Ленд Крузеру под управлением 47-летнего мужчины.