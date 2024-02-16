Авария с пьяным водителем

В Кулебаках на перекрестке улиц Ульянова и Маяковского 79-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 при выезде со второстепенной не уступил дорогу внедорожнику Тойоте Ленд Крузеру под управлением 47-летнего мужчины.
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