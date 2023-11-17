Анонимные источники Bloomberg: Не менее 12 криптовалютных компаний будут оштрафованы

По информации, полученной от анонимных источников и опубликованной журналистами Bloomberg, стало известно о предстоящих штрафах для не менее чем 12 компаний, занимающихся криптовалютами, за несоблюдение руководящих принципов.
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