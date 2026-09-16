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Царьград

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В Красноярском крае медведь задрал пенсионерку, пробравшись в её дом через окно

В Красноярском крае медведь задрал пенсионерку, пробравшись в её дом через окно

За день до этого другой медведь устроил бойню на ферме, растерзав от трёх до десяти свиней. А ещё одного медведя застрелили прямо в краевой столице.

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