Бастрыкин раскрыл, из каких стран больше всего наемников в ВСУ

МОСКВА, 21 мая, ФедералПресс. На Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что наибольшее количество наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, представляют Грузию, Великобританию, США и Канаду.
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