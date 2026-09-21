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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе о «Золотом мяче»: «Людям не нравилось, когда я слишком много об этом говорил. Отношусь к ситуации спокойно – я сделал все, что в моих силах, выступил хорошо»

Форвард « Реала » и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о борьбе за « Золотой мяч ». До завершения голосования на приз лучшему футболисту мира осталась одна неделя.

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