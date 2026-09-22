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Сомнолог Царёва: интенсивные тренировки вечером отодвигают засыпание

Сомнолог Царёва: интенсивные тренировки вечером отодвигают засыпание

Если интенсивная тренировка завершается после пяти вечера, то время засыпания может оттягиваться, поскольку организму нужно время, чтобы привести в норму температуру, пульс и давление.

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