Силовики задержали жителя Москвы за участие в теракте в Буденновске в 1995 году

Хамзата Зоева обвинили в нападении на город, бандитизме, захвате заложников и убийствеПравоохранители задержали жителя Москвы Хамзата Зоева, в июне 1995 года участвовавшего в вооруженном нападении банды террориста Шамиля Басаева на Буденновск, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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