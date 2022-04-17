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Док Риверс: «Скорость Тайриза Макси является ключевым фактором»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс прокомментировал 38 очков защитника Тайриза Макси в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Торонто» (131:111, 1-0).

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