Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 11 марта, вечер

Минобороны России публикует заявление начальника пресс-центра группировки «Запад». На КУПЯНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населённого пункта СИНЬКОВКА Харьковской области.