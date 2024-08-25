40% избирателей Саксонии считают АдГ нормальной демократической партией

40% жителей Саксонии считают, что АдГ — нормальная демократическая партия, такая же как и другие партии, 24 августа пишет газета Oldenburger Onlinezeitung со ссылкой на результаты опроса Trendbarometer, проведенного институтом изучения общественного мнения Forsa.
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