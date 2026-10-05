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Малкин об Овечкине: «Может, и для меня этот сезон станет последним. Александр – легенда. С первого года матчи Кросби против Ови – особенное событие. Может, сделаем еще пару фото вместе»

Нападающий « Питтсбурга » Евгений Малкин поделился мыслями после решения форварда «Вашингтона» Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ в конце нынешнего сезона.

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